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Общество8 июня 2022 9:16

Двух жителей Мурманской области оштрафовали за экстремистские комментарии в соцсетях

Северянам придется заплатить по 10 тысяч рублей
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Нарушения выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Нарушения выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух жителей Мурманской области привлекли к административной ответственности за экстремистские комментарии, которые они опубликовали в популярных среди населения приграничья группах в соцсетях.

Нарушения выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

- Комментарии были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства группы лиц по национальности и происхождению, а также были общедоступными для ознакомления, - отметили в ведомстве.

Так, 6 июня штраф получил житель Мурманска, а 8 июня - житель Молочного. Обоих признали виновными по статье 20.3.1. КоАП РФ, назначив каждому штраф по 10 тысяч рублей. Суды учли признание вины северян и их раскаяние.

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