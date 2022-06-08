Двух жителей Мурманской области оштрафовали за экстремистские комментарии в соцсетях

Нарушения выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двух жителей Мурманской области привлекли к административной ответственности за экстремистские комментарии, которые они опубликовали в популярных среди населения приграничья группах в соцсетях.

Нарушения выявили сотрудники пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

- Комментарии были направлены на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства группы лиц по национальности и происхождению, а также были общедоступными для ознакомления, - отметили в ведомстве.

Так, 6 июня штраф получил житель Мурманска, а 8 июня - житель Молочного. Обоих признали виновными по статье 20.3.1. КоАП РФ, назначив каждому штраф по 10 тысяч рублей. Суды учли признание вины северян и их раскаяние.

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