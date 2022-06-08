Житель Волгограда заставлял северян верить, что им обязательно нужно поменять фильтры для воды или заплатить компенсацию

Теперь мужчину ждет суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области перед судом предстанет 41-летний житель Волгограда по обвинению в мошенничестве.

Как установило следствие, месяц мужчина, будучи директором обслуживающей компании, занимавшейся ремонтом сантехники, обманывал жителей Апатитов и Кировска.

- Злоумышленник сообщал северянам о якобы обязательной замене фильтров водоотведения. Выполняя работы, он предлагал оформить договор на обслуживание, не собираясь его в дальнейшем исполнять и не имея такой возможности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Если люди отказывались от замены оборудования, мужчина требовал расторжения ранее заключенных договоров обслуживания системы водоочистки. Затем он составлял фальшивое соглашение на его расторжение и оплату компенсации. За его услуги волгоградец просил оплату от 17 до 32 тысяч рублей.

В общем счете он обманул восьмерых жителей Мурманской области, причинив им ущерб на сумму более 130 тысяч рублей.

Теперь мужчину ждет суд. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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