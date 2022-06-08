В Апатитах 63-летний мужчина ушел на работу и пропал

В Апатитах ищут пропавшего 63-летнего Виктора Краснослободцева. Фото: vk.com/severspas51

В Апатитах ищут пропавшего 63-летнего Виктора Краснослободцева. 6 июня он ушел на работу по охране складов МГРЭ (АНОФ-2). С тех пор его никто не видел.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, голубые глаза, короткая стрижка, русые волосы. На момент исчезновения был одет в спецодежду синего цвета с надписью "МГРЭ" на спине.

Всех, кто может помочь с поисками Виктора, просят обратиться в полицию по телефонам 02 или 8 (81555) 6-16-20 или в поисково-спасательный отряд "СеверСпас" +7 (953) 757-57-48, +7 (902) 133-54-50.

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