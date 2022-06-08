В Апатитах на остановке незнакомец выхватил у женщины телефон

46-летнюю жительницу Апатитов ограбили на автобусной остановке, что находится на улице Ленина. Фото: Антон ЗАБИРОВ

46-летнюю жительницу Апатитов ограбили на автобусной остановке, что находится на улице Ленина.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что между ней и другим мужчиной завязался словесный конфликт. Незнакомец резко выхватил из кармана северянки мобильный телефон стоимостью две тысячи рублей, после чего скрылся. Апатитчанка пыталась остановить грабителя, но ее попытки не увенчались успехом.

Злоумышленника задержали. Им оказался безработный 48-летний местный житель, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за подобные преступления. Мужчина в случившемся признался и вернул телефон.

- В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ "Грабеж". Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Северянин находится под подпиской о невыезде, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

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