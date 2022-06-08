Андрей Чибис о погибшем во время спецоперации старшине из Кандалакши: "Боролся с нацизмом и погиб за нас с вами"

Те, кто знал Андрея, отзываются о нем, как о светлом и хорошем человеке. Фото: личный архив

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о гибели в ходе спецоперации на Украине старшины первой статьи Андрея Алексеева. Известно, что он родился в поселке Лесозаводский под Кандалакшей и рос в большой семье.

- В 2014 году поступил на контрактную службу в Вооружённые силы России и честно выполнял задачи по борьбе с нацизмом и защите мирного населения. Погиб за нас с вами. Светлая память воину-защитнику. Выражаю искренние соболезнования семье. Мурманская область скорбит вместе с вами, - сообщил Андрей Чибис.

Те, кто знал Андрея, отзываются о нем, как о светлом и хорошем человеке.

- Замечательный парень, всегда с улыбкой на лице, приятный в общении, готовый оказать помощь в любой ситуации, умеющий дружить и уважать старших. Не хочется верить, нет сил принять это, переживаем и скорбим все вместе с огромной и дружной семьей Андрея. Он останется в нашей памяти прекрасным другом, соседом, одноклассником, - рассказала северянка Анна Денисова.

Напомним: родные рассказали, каким был погибший во время спецоперации Артем Шурко из Мурманской области.

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