Срок сдачи авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" сдвинулся на год

По информации наших коллег, причиной тому стали обнаруженные дефекты. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце мая авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" встал в док 35 СРЗ на ремонт и модернизацию. Ожидалось, что работы завершатся в 2023 году, однако срок сдачи корабля Северному флоту сдвинулся.

- Передача флоту крейсера "Адмирал Кузнецов" после модернизации и всех последующих государственных испытаний состоится не ранее, чем в 2024 году, - пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации наших коллег, причиной тому стали обнаруженные дефекты.

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