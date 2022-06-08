Житель Мурманска убил сожительницу 14 ударами

В Мурманске будут судить 49-летнего местного жителя. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске будут судить 49-летнего местного жителя. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

- Следствием установлено, что в период с 16 по 18 апреля обвиняемый в квартире одного из домов на улице Капитана Копытова во время ссоры нанес своей 41-летней сожительнице кулаками не менее 14 ударов по голове, телу, рукам и ногам. Женщина скончалась в больнице, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Мужчина свою вину признает.

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