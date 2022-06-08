Полиция рассказала, что узнала о танцующих на крыше остановки и стрелявших подростках из Мурманска

По данному факту проводит проверку полиция. Фото: скриншот видео/vk.com/pvm51

На днях в сети распространилось видео, снятое несовершеннолетней жительницей Мурманска. Она запечатлела, как ее знакомые парни разбрасывают мусор возле остановки, залезают на крышу комплекса. А после уходят в сопки и стреляют из, предположительно, пистолета.

Сразу после этого полиция начала проверку и быстро нашла героев видео - четверо юношей от 15 до 17 лет.

- С ними и законными представителями была проведена профилактическая работа. На двух - 16 и 17-летних подростков, которые были непосредственными участниками события, - составлены административные протоколы по статье 20.1 КРоАП (мелкое хулиганство). Материалы будут направлены в муниципальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия решения. Зарядно–пусковое устройство, использовавшееся в происшествии, не является оружием, для которого требуется специальное разрешение, - рассказала "КП"-Мурманск" врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области Наталья Колбушкова.

Напомним: в Кандалакшском районе 15-летний подросток попал в серьезное ДТП на машине родителей. Молодой человек стащил ключи от Nissan и решил покататься.

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