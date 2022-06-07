Губернатор НАО о трагедии с топ-менеджерами VK: Выжившим оказывается психологическая помощь

Они преодолели много километров, прежде чем добрались до людей и рассказали о случившемся. Фото: Собрание депутатов Ненецкого автономного округа

В 47 километрах от поселка Шойны в Заполярном районе Ненецкого АО погибли топ-менеджеры VK: первый заместитель директора Владимир Габриелян и менеджер по закупкам Сергей Мерзляков. Они ехали на снегоболотоходе «Шерп» через реку Бугряница, машина перевернулась, ее стало уносить сильным течением. Мужчины не успели выбраться.

Спаслись жена Владимира Алена и сопровождавший Сергей Ольсевич. Они успели выпрыгнуть из заваливающегося вездехода. Они преодолели много километров, прежде чем добрались до людей и рассказали о случившемся.

- Как только эта информация поступила дежурному МЧС, был создан оперативный штаб, сформирована поисковая группа в составе спасателей, кинологов, и в ночь вертолет вылетел на поиски. Двоих выживших доставили в Нарьян-Мар, им оказывается психологическая помощь, - рассказал губернатор Ненецкого АО Юрий Бездудный.

Напомним: тела погибших также вертолетом доставили в столицу НАО.

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