В Мурманской области потеплеет до +20 градусов

8 июня потеплеет до +20 градусов, но небольшие дожди с нами останутся. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ожидаются положительные перемены в погоде. 8 июня потеплеет до +20 градусов, но небольшие дожди с нами останутся.

- Наш регион будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +3+8, днем +15+20, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Также на востоке Ловозерского района сохраняется 4 региональный класс пожарной опасности.

9 июня циклон сместится с юга Скандинавии на Карелию и далее на Архангельскую область. Ветер в Мурманской области повернет к северо-восточному направлению и температура воздуха опять понизится.

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