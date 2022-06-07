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Общество7 июня 2022 14:34

1 июля запустят новый автобусный маршрут из Никеля до Мурманска через Заполярный

Возить пассажиров будут на комфортном автобусе большого класса 2021 года выпуска
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Возить пассажиров будут на комфортном автобусе большого класса 2021 года выпуска. Фото: Правительство Мурманской области

Возить пассажиров будут на комфортном автобусе большого класса 2021 года выпуска. Фото: Правительство Мурманской области

1 июля в Мурманской области появится новый автобусный маршрут №211. Он будет курсировать из Никеля до Мурманска и обратно с заездом в Заполярный.

Как сообщает минтранс региона, путь следования автобуса такой: (Никель) ул. Бредова - пр. Гвардейский - ул. Пионерская - ул. Мира, - а/д Р-21 "Кола" - (Заполярный) ул. Бабикова - а/д Р-21 "Кола" - пр. Кольский - пр. Ленина - ул. Коминтерна (Мурманск).

Возить пассажиров будут на комфортном автобусе большого класса 2021 года выпуска.

Напомним: летом автобусные остановки Мурманска украсят репродукции картин. Также по городу будет курсировать тематический троллейбус.

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