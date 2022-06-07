1 июля запустят новый автобусный маршрут из Никеля до Мурманска через Заполярный

Возить пассажиров будут на комфортном автобусе большого класса 2021 года выпуска. Фото: Правительство Мурманской области

1 июля в Мурманской области появится новый автобусный маршрут №211. Он будет курсировать из Никеля до Мурманска и обратно с заездом в Заполярный.

Как сообщает минтранс региона, путь следования автобуса такой: (Никель) ул. Бредова - пр. Гвардейский - ул. Пионерская - ул. Мира, - а/д Р-21 "Кола" - (Заполярный) ул. Бабикова - а/д Р-21 "Кола" - пр. Кольский - пр. Ленина - ул. Коминтерна (Мурманск).

Возить пассажиров будут на комфортном автобусе большого класса 2021 года выпуска.

Напомним: летом автобусные остановки Мурманска украсят репродукции картин. Также по городу будет курсировать тематический троллейбус.

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