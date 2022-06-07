В Североморске с 1 июля запустят новый автобусный маршрут

Маршрут запустят 1 июля. Фото: vk.com/mintrans_51

С 1 июля в Североморске появится новый автобусный маршрут №4 «Морвокзал - МФМЦ». Об этом сообщили в минтрансе Мурманской области.

Путь следования автобуса будет такой: морвокзал - ул. Сгибнева - ул. Ломоносова - ул. Душенова - ул. Пикуля - Парковый проезд.

Напомним: автобусы до мурманского аэропорта перешли на летнее расписание. Рейсов станет немного меньше.

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