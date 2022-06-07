Тела погибших в Ненецком АО топ-менеджеров VK вертолетом доставили в Нарьян-Мар

Их тела нашли у реки Песцовой рядом с местом происшествия утром 7 июня, когда территорию обследовали с воздуха. Фото: Скриншот видео / Следственный комитет Российской Федерации

6 июня в Заполярном районе Ненецкого АО, в 47 километрах от села Шойна, погибли топ-менеджеры VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков. Они ехали на снегоболотоходе через реку Бугряница, машина перевернулась, ее стало уносить сильным течением. Мужчины не успели выбраться.

Их тела нашли у реки Песцовой рядом с местом происшествия утром 7 июня, когда территорию обследовали с воздуха.

- На вертолете тела доставили в Нарьян-Мар. Назначена судмедэкспертиза, - рассказали «КП» в СУ Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому АО.

Во втором вездеходе, который тоже перевернулся, ехали жена Владимира Алена и сопровождающий Сергей Ольсевич, они успели спастись.

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