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Общество7 июня 2022 12:57

Из-за празднования Дня России в центре Мурманска ограничат движение

На ряде улиц также нельзя будет парковаться
Ника СВЕТЛОВА
В центре Мурманска на выходных ограничат движение и парковку.

В центре Мурманска на выходных ограничат движение и парковку.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская область готовится к празднованию Дня России, которое состоится 12 июня. Из-за этого на выходных водителям придется потерпеть неудобства.

Так, 11 и 13 июня нельзя будет проехать по улице Ленинградской, Воровского, Пушкинской, перед "Меридианом". Также там будет ограничена парковка и остановка. Подробный график можно прочитать на сайте администрации Мурманска.

Напомним: по Верхне-Ростинскому шоссе в Мурманске до 20 июля ограничат движение. Еще ряд дорог будут перекрывать также до 20 июля.

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