В колонию Ревды пытались пронесли "запрещенку" в кубиках сахара

Сахар оказался с изъяном. Фото: УФСИН по Мурманской области

В ревдинскую исправительную колонию строгого режима пришла подозрительная посылка на имя заключенного с упаковкой сахара-рафинада. При детальном осмотре в пачке обнаружили 15 кусков сахара, начиненных неизвестным веществом.

В учреждение пригласили кинолога со служебной наркоразыскной собакой по кличке «Зевс», по поведению которой стало понятно, что в сладких кубиках могут быть наркотики. Сахар передали сотрудникам полиции.

- По данному факту проводится проверка. Продукт с подозрительным веществом направлен на экспертизу, - сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.

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