В Мурманской области возбуждено уголовное дело после навала двух судов

Навал случился в Баренцевом море. Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

24 января в Баренцевом море произошел навал судна «Мурманфишпродактс» на траулер «Гела».

- В результате происшествия собственнику траулера причинен ущерб на сумму более 12 миллионов рублей, пострадавших нет, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Ведомство провело проверку, после которой было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, если деяния повлекли по неосторожности причинение крупного ущерба).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru