Житель Мончегорска обокрал магазины техники на полмиллиона рублей

Теперь мужчину ждет суд. Фото: УМВД по Мурманской области

В полиции Мурманска закончили расследование уголовного дела в отношении 34-летнего мончегорца, который обворовывал магазины техники.

Известно, что ранее судимый мужчина на протяжении месяца промышлял кражей товаров, унося из торговых точек системные блоки, беспроводные наушники, мобильные телефоны. Схема кражи у него была проста.

- Злоумышленник уличал момент, когда за ним никто не наблюдал и крал товары, пряча их под одежду либо спокойно выносил аппаратуру из торгового зала, при этом оставаясь незамеченным. Так, например, в одном из офисов по продаже мобильных телефонов мужчина воспользовался тем, что продавец-консультант общался с другим клиентом. В это время вор открыл витрину и забрал с полки четыре дорогих смартфона, стоимостью 324 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Всего мончегорец совершил шесть краж, причинив магазинам техники ущерб в 500 тысяч рублей. Краденые товары он продавал, а деньги тратил на личные нужды.

Теперь мужчину ждет суд. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

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