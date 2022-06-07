18-летняя жительница Мурманска украла из гипермаркета 11 пар носков

В отношении девушки проводится проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В гипермаркете, что находится на улице Шевченко в Мурманске, задержали 18-летнюю девушку, пытавшуюся украсть носки. На месте происшествия работали росгвардейцы.

- Северянка взяла с прилавка 11 пар носков и решила их не оплачивать. Обойдя кассы, она направилась с товаром к выходу из магазина. Сотрудник службы контроля остановил злоумышленницу и нажал тревожную кнопку, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.

Любительницу чулочно-носочных изделий задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении девушки проводится проверка.

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