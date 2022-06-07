Следователи опубликовали видео с места гибели двух топ-менеджеров VK в Ненецком АО

Тела погибших нашли утром 7 июня недалеко от места происшествия, на вертолете их доставили в Нарьян-Мар. Фото: СУ СКР по Архангельской области и НАО

6 июня в Заполярном районе Ненецкого АО погибли топ-менеджеры VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков. Они ехали на снегоболотоходе через реку Бугряница, машина перевернулась, ее стало уносить сильным течением. Мужчины не успели выбраться. Во втором вездеходе, который тоже перевернулся, ехали жена Владимира Алена и сопровождающий Сергей Ольсевич, они успели спастись.

Тела погибших нашли утром 7 июня недалеко от места происшествия, на вертолете их доставили в Нарьян-Мар. Следователи начали процессуальную проверку, выжившие дают показания. Известна версия, отчего погибли Владимир и Сергей.

Ранее Следком опубликовал фото с места происшествия, а сейчас поделился видео.

Напомним: жители села Шойна, рядом с которым погибли люди, рассказали, чем опасны места, по которым проходила экспедиция, и как помогали выжившим.

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