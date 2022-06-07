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Общество7 июня 2022 11:08

11 июня в Оленегорск приедет ярмарка "Наша рыба"

Жители города смогут купить дары моря по сниженным ценам
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Ярмарка "Наша рыба" в ближайшее время посетит Оленегорск.

Ярмарка "Наша рыба" в ближайшее время посетит Оленегорск.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ярмарка "Наша рыба" в ближайшее время посетит Оленегорск. Фудтраки будут торговать недорогими дарами моря 11 июня, сообщает Мурманконгресс.

Выездная ярмарка в Оленегорске развернется на территории городского рынка. Северяне смогут купить свежую, копченую, замороженную рыбу, пресервы, морские деликатесы с 11.00 до 18.00.

Напомним: жители Мурманска выбрали лучшее северное блюдо от заполярных шеф-поваров

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