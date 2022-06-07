В Мурманской области за сутки коронавирусом заразились 15 человек

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+10, всего 66251). Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области на 7 июня 2022 года, за последние сутки 15 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+10, всего 66251).

Умерли с марта 2020 года 3 327 человек. Всего опасную инфекцию с начала пандемии подхватил 134 721 житель Заполярья.

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