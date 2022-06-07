За сутки в Мурманской области от коронавируса никто не умер

За последний день выявили 15 новых случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 7 июня 2022 года составляет 3 327 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 в Заполярье никто не умер.

За последний день выявили 15 новых случаев заражения COVID-19.

Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватил 134 721 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Кандалакшский район и Североморск.

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