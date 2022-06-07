Или 60 тысяч, или позор. Северянка флиртовала с мужчиной и выманила его пикантные снимки

20-летняя жительница Мурманской области попала под суд из-за своего некрасивого поведения. Фото: Артем КИЛЬКИН

20-летняя жительница Мурманской области попала под суд из-за своего некрасивого поведения. Юная северянка познакомилась в сети жителем Оренбурга, переписка быстро перешла в разряд 18+. Мужчина без задней мысли отправил нимфе свои пикантные снимки, а потом ему посыпались сообщения-угрозы.

Девушка прямо заявила, что если мужчина не переведет ей деньги, то она всем покажет его во всей красе, опубликовав фото. Житель Оренбурга поверил, что северянка это сделает, и несколько раз кидал ей деньги на карту. Всего мужчина успел перевести 60 тысяч рублей, пока не догадался обратиться в полицию. Так дело дошло до суда.

Адвокат северянки просил прекратить уголовное дело и назначить судебный штраф, объясняя это тем, что девушка ранее была не судима и преступление совершила средней тяжести. Поэтому сидеть не готова, но так как работает, может вернуть деньги.

- Суд счел возможным прекратить уголовное дело в отношении подсудимой с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 100 000 рублей в доход государства, - сообщили в Ленинском районном суде Оренбурга.

Напомним: Оленегорская больница выплатит матери умершего пациента компенсацию морального вреда. Медицинская помощь не была оказана должным образом.

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