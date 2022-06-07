Известного жителя Мурманска объявили в розыск из-за миллионного долга по алиментам

36-летний Юрий Уткин из Мурманска не в первый раз объявлен в розыск. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

36-летний Юрий Уткин из Мурманска не в первый раз объявлен в розыск. Напомним: его уже искали в 2021 году. Тогда о пропаже мужчины заявила его сестра, но интерес к нему есть и со стороны судебных приставов из-за солидного долга как перед физическими лицами, так и перед экс-супругой.

- Он накопил задолженность более одного миллиона рублей, позабыв об алиментах, которые должен был выплачивать на содержание своего ребенка по решению суда после развода с женой, - сообщили в пресс-службе УФССП по Мурманской области.

Юрий Уткин хорошо известен в Мурманске. В свое время он работал в пресс-службе МГТУ, в «Полярной правде», «Мурманском вестнике», на «Народном ТВ».

Всех, кто может помочь с поисками Юрия Уткина, просят позвонить по телефону 8 (8152) 40-22-72 или в дежурную часть УФССП.

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