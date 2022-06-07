Появились фотографии с места гибели топ-менеджеров VK в Ненецком АО

Экспедиция проходила в глухих местах. Фото: Владимир Габриелян

6 июня во время перехода через реку Бугряница в Заполярном районе Ненецкого АО перевернулись два снегоболотохода «Шерп» В одном ехали топ-менеджеры VK: менеджер по закупкам Сергей Мерзляков и первый заместитель директора Владимир Габриелян. Во втором – жена Владимира Алена и сопровождающий Сергей Ольсевич. Алена и Сергей успели выскочить из машины, а второй «Шерп» с людьми унесло сильным течением.

Тела Мерзлякова и Габриеляна нашли утром 7 июня, на вертолете их доставят в Нарьян-Мар. Следователи проводят проверку по факту случившегося и опубликовали фото с места происшествия. Судя на нему, «Шерп» упал с высоты – на реке есть много порогов и небольшие водопады.

Тела Мерзлякова и Габриеляна нашли утром 7 июня, на вертолете их доставят в Нарьян-Мар. Фото: СУ СК России по Архангельской области и НАО

Напомним: жители села Шойна, рядом с которым погибли люди, рассказали, чем опасны места, по которым проходила экспедиция.

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