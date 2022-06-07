Перед гибелью топ-менеджер VK Владимир Габриелян опубликовал видео из опасной экспедиции

Владимир Габриелян не очень активно вел страницу в «ВКонтакте», но в мае, после семилетнего перерыва в публикациях, сделал сразу три записи. Фото: Личный архив

В 17.38 6 июня оперативному дежурному МЧС Ненецкого АО поступило сообщение об исчезновении двух человек в Заполярном районе в 47 километрах от села Шойна.

– Два снегоболотохода «Шерп» передвигалось по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос, прошли село Шойна. Проходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море, - такую информацию в МЧС НАО передали представители местного Союза оленеводов.

В одном из снегоблотоходов ехали топ-менеджеры VK: менеджер по закупкам Сергей Мерзляков и первый заместитель директора Владимир Габриелян. В пресс-службе холдинга сообщили, что они погибли.

Владимир Габриелян не очень активно вел страницу в «ВКонтакте», но в мае, после семилетнего перерыва в публикациях, сделал сразу три записи. Это фото и видео с «Шерпами», которые едут по труднодоступным местам, в том числе и по воде.

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