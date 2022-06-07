Топ-менеджер «ВКонтакте» пропал в Ненецком АО во время перехода через реку

Владимир Габриелян участвовал в экспедиции к мысу Канин нос.

Вечером 6 июня в МЧС Ненецкого АО поступило сообщение о двух пропавших людях на реке Большая Бугряница в 47 километрах от села Шойна. Один из них - топ-менеджер «ВКонтакте» Владимир Габриелян, который находился в регионе с туристической экспедицией.

– Два вездехода «Шерп» передвигалось по побережью Белого моря в сторону мыса Канин нос, прошли село Шойна. Проходя реку Бугряница, оба вездехода перевернулись, их потащило в море, - такую информацию в МЧС НАО передали представители местного Союза оленеводов.

Из воды смогли выбраться супруга Владимира Габриеляна и еще один человек. Самого Владимира вместе с еще одним человеком унесло течение.

Из-за отделенности района, где произошло ЧП, поисково-спасательные работы начались не сразу. Сначала искать пропавших стали местные оленеводы на собственных лодках.

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