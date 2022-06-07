Оленегорская больница выплатит матери умершего пациента компенсацию морального вреда

Умершему северянину не оказали медицинскую помощь должным образом, что привело к его смерти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оленегорский городской суд частично удовлетворил исковые требования матери умершего пациента, которая просила взыскать компенсацию морального вреда с Оленегорской центральной городской больницы.

Умершему северянину не оказали медицинскую помощь должным образом, что привело к его смерти.

- Установлено, что сотрудники больницы не предприняли все необходимые меры для своевременного и квалифицированного обследования пациента по жалобам и для установления правильного диагноза, - сообщает пресс-служба суда.

Суд пришел к выводу о том, что из-за смерти близкого родственника ответчик причинил женщине нравственные страдания. С Оленегорской ЦРБ взыскали компенсацию морального вреда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru