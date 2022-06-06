В Мурманске открылся первый коворкинг-центр для семей с детьми

На базе Центра защиты материнства "Колыбель" в Мурманске открылся первый в городе коворкинг-центр для семей с детьми. Фото: Мурманская епархия

На базе Центра защиты материнства "Колыбель" в Мурманске открылся первый в городе коворкинг-центр для семей с детьми.

- Его открыли по их просьбам, так как далеко не у всех из них есть возможность самостоятельно выйти в интернет, вовремя найти нужную информацию, подготовить, составить или распечатать резюме, документы, зарегистрироваться на государственных или муниципальных порталах. Обращения уже есть - от поиска детского летнего лагеря, покупки билетов в отпуск до возможности бесплатного переобучения или оформления в качестве самозанятости, - сообщили в Мурманской епархии.

Пока взрослые работают, дети могут находиться в игровой комнате с волонтером. На базе коворкинга планируют проводить развивающие встречи. Например, на тему, как вести бизнес.

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