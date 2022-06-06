В Мурманске загорелась крыша технологического колледжа сервиса

Точные причины пожара пока что не известны. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

В Мурманске произошел пожар на крыше здания технологического колледжа сервиса. Кровля загорелась во время ремонта. Возможно, виновниками случившегося стали рабочие.

- К счастью, пожар потушили быстро и никто не пострадал. Но нарушена целостность крыши здания, - пишет паблик "Мурманск ДТП ЧП".

"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Мурманской области.

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