В Мурманске загорелась крыша технологического колледжа сервиса

Точные причины пожара пока что не известны. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp
В Мурманске произошел пожар на крыше здания технологического колледжа сервиса. Кровля загорелась во время ремонта. Возможно, виновниками случившегося стали рабочие.
- К счастью, пожар потушили быстро и никто не пострадал. Но нарушена целостность крыши здания, - пишет паблик "Мурманск ДТП ЧП".
"КП"-Мурманск" обратилась за комментарием в ГУ МЧС по Мурманской области.
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