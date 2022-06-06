Разбросали мусор и стреляли. В Мурманске школьники открыли стрельбу в общественном месте

По данному факту проводит проверку полиция. Фото: Скриншот видео

В паблике "Подслушано Мурманск" появилось скандальное видео, на котором дебоширят школьники. Подростки забрались на крышу автобусной остановки, разбросали мусор из урны и стали стрелять в воздух. Вероятно, выстрелы были из травматического оружия.

По данному факту проводит проверку полиция.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - уточнили "КП"-Мурманск" в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru