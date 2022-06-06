Актриса из Мурманска снялась в спин-офф «Полицейского с Рублевки»

Одну из ролей сыграла уроженка Полярного Ирина Чериченко, родившаяся в семье подводника и хормейстера. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

20 июня на телеканале ТНТ состоится премьера спин-офф сериала "Полицейский с Рублевки" "Детективное агентство Мухича". По сюжету, Игорь Мухич и психолог Кристина теряют работу в полиции из-за неудачного задания. Благодаря щедрому подарку олигарха, они открывают частное детективное агентство.

Одну из ролей сыграла уроженка Полярного Ирина Чериченко, родившаяся в семье подводника и хормейстера.

- К сожалению, жизнь на Севере я помню очень плохо, потому что родители увезли меня, когда мне исполнилось 7 лет. С тех пор в Мурманске я не была, актерская судьба мне не предоставила такой возможности, но я всегда с огромной любовью и нежностью пересматриваю фильм «Командир счастливой “Щуки”» – это первая атомная подводная лодка, на которой папа проходил свою службу! - рассказала Ирина Чериченко.

Напомним: в Мурманске снимают короткометражку про капитана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru