37-летний житель Мурманска хранил наркотик в курительной трубке

Мужчину задержали на улице Шевченко. Фото: УМВД по Мурманской области

37-летний мурманчанин, который хранил при себе запрещенные вещества, попался наркополицейским. Мужчину задержали на улице Шевченко.

- При досмотре у северянина обнаружили курительную трубку, в которой находилось вещество темного цвета. Образец направили на экспертизу, результат которой показал, что молодой человек хранил около 1 грамма наркотика химического происхождения, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств". Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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