В Мурманской области проверят недобросовестные управляющие компании

В Мурманской области проверят "управляшки", которые не реагируют на сигналы жителей. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области проверят "управляшки", которые не реагируют на сигналы жителей. Такое поручение губернатор Андрей Чибис дал минжилстройназдору региона.

За минувшую неделю Центр управления регионом зафиксировал 938 сообщений от северян, поступивших из соцсетей, с порталов Госуслуг и «Наш Север». Чаще всего люди жаловались на плохую уборку и ремонт дворов.

Руководитель ЦУР Алексей Медведев на оперативном совещании отметил, что реакция специалистов на некоторые сообщения была недостаточной. Например, с 20 мая не удается решить проблему с уборкой мусора во дворе на улице Пушкинской, 5 в Мурманске. Та же ситуация сложилась в районе дома №5 по Школьному проезду в Кандалакше.

А в доме №54 на улице Подгорной в Мурманске, местный житель, не найдя отклика от управляющей компании, вынужден был добиваться замены окон в подъезде через суд.

- История о том, что в отношении управляющей компании дается предписание, но оно не выполняется, говорит о том, что механизм привлечения УК к ответственности дает сбой. Прошу минжилстройназдор региона разобраться с каждым конкретным случаем. Плохая история, когда элементарный вопрос об уборке выливается в бумажное творчество по кругу, – сказал губернатор.

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