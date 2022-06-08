Sitronics Group стала официальным партнером всероссийского форума «Умный город»

В рамках форума компания Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») представит свои решения для развития элементов цифровизации городской экосистемы и обсудит пути развития «умных городов». Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многопрофильная российская ИТ-компания Sitronics Group стала официальным партнером III Всероссийского форума по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город: Новые вызовы», который пройдет 14 - 16 июля 2022 года в городе Мурманске.

- Цифровизация, внедрение современных цифровых технологий в различные сферы жизни и производства - важные процессы городского развития и развития современного общества в целом, - отметил замглавы Минстроя России Константин Михайлик. - Мы стремимся к активному взаимодействию с ведущими компаниями IT-сферы.

В рамках форума компания Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») представит свои решения для развития элементов цифровизации городской экосистемы и обсудит пути развития «умных городов».

- На форуме будут обсуждаться цели цифровой трансформации городов и пути их достижения через диалог бизнеса с основными государственными регуляторами и заказчиками. Как активным игрокам этого рынка и представителям ИТ-отрасли нам важно принять в нем участие, чтобы наш опыт был учтен для успешного и эффективного внедрения технологий, - прокомментировал президент компании Sitronics Group Николай Пожидаев.

Sitronics Group разрабатывает и внедряет технологии цифровизации, способные обеспечить максимальную безопасность и оптимизацию интеллектуальных процессов. Фото: Sitronics Group

Sitronics Group разрабатывает и внедряет технологии цифровизации, способные обеспечить максимальную безопасность и оптимизацию интеллектуальных процессов. Компания накопила существенные компетенции в создании решений для «умных городов» - от внедрения видеонаблюдения и аналитики на базе искусственного интеллекта до разработки интеллектуальных транспортных систем управления движением.

СПРАВКА

Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») — российская ИТ-компания, реализующая цифровые проекты для бизнеса и государства, занимается внедрением комплексных решений для «умного города», безопасности и транспорта, цифровизацией стратегических отраслей экономики, судоходства, морской навигации, производит спутниковые компоненты и платформы малых космических аппаратов, ИТ-оборудование под собственной маркой, предоставляет спутниковые данные и оказывает услуги цифрового мониторинга, разрабатывает IoT-системы и программное обеспечение. Подробнее: www.sitronics.com

Форум «Умный город» - главное ежегодное событие проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». В его работе примут участие представители правительства России, федеральных органов государственной власти (Минстрой, Минцифры, Минтранс, МЧС и др.) и государственных корпораций.

К участию в форуме приглашены представители ведущих компаний цифровой экономики и строительной отрасли, руководители региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Организаторы форума – Минстрой России и правительство Мурманской области. Оператор форума – URBANIUS CLUB. Подробнее можно узнать здесь.

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