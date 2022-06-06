В Мурманской области размер пенсии увеличился на 2,2 тысячи рублей

Под повышение попали все виды пенсий: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Фото: Иван МАКЕЕВ

Неработающие пенсионеры Мурманской области начали получать проиндексированные с 1 июня пенсии. Индексация проведена автоматически, обращаться в ПФР за перерасчетом выплат не нужно.

Под повышение попали все виды пенсий: страховые и пенсии по государственному обеспечению, включая социальные.

- Выплаты, которые определяются исходя из размера социальной пенсии, также повышаются по уровню индексации. Это дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщиков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в аварии на ЧАЭС, - отметил заместитель председателя Правления ПФР Сергей Чирков.

Всего по России 35 миллионов неработающих пенсионеров стали получать чуть больше денег. В Мурманской области после прошедшей индексации пенсии увеличились в среднем на 2 230 рублей. Теперь средний размер пенсии в Заполярье составляет 25 530 рублей.

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