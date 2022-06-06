Автобусы до аэропорта "Мурманск" перешли на летнее расписание

С 1 июня маршрут перешел на летнее расписание.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В группе "Аэропорт Мурманск" опубликовали новый график движения пригородного автобуса №106, который курсирует из столицы Заполярья до воздушной гавани и обратно.
С 1 июня маршрут перешел на летнее расписание.
Так, количество рейсов немного уменьшится. Первый автобус по будням отходит с мурманского автовокзала в 5.20. Последний - в 23.30.
С аэропорта автобусы начинают курсировать в 6.22, а заканчивают в 00.31.
По субботам движение начинается в 05.20 (от вокзала). Последний автобус - в 00.30 (аэропорт). В воскресенье первый автобус в 05.20, последний - в 23.30.
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