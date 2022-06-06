В 2022 году в Мурманской области отремонтируют почти миллион квадратных метров дорог

В Мурманской области планируется отремонтировать 981 тысячу квадратных метров дорог за этот год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области планируется отремонтировать 981 тысячу квадратных метров дорог за этот год. На многих участках уже приступили к обновлению.

- Из ключевых – это участок дороги Североморск – Североморск 3, автоподъезд к Апатитам. Завершены работы по укладке асфальта на дороге Кировск – Апатиты – это те участки, которые требовали ремонта. В скором времени приступим к реконструкции и капремонту с 10 по 35 километры автоподъезда к Териберке и ремонту автодороги Кола - Серебрянские ГЭС, – отметил губернатор региона Андрей Чибис.

Он также отметил, что кипит работа в Мурманске. Так, подрядчики приступили к работам на 19-ти из 28 объектов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Глава региона попросил коллег жестко следить за тем, как контракты исполняются.

Напомним: в Мурманске такси провалилось под новый асфальт.

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