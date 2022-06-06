Жителя Апатитов заключили под стражу после убийства знакомого

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летнего жителя Апатитов заключили под стражу. Как сообщает СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Утром 29 мая 2022 года он выпивал в одной из квартир на проспекте Сидоренко с 27-летним приятелем. Мужчины поссорились, начали драться и обвиняемый схватился за нож.

- Он умышленно нанес им знакомому не менее пяти ударов. От полученных множественных колото-резаных проникающих ранений живота потерпевший скончался, - сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru