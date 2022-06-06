Грузовик по уши увяз в дорожной каше в Молочном

4 июня дорога в Молочном оставляла желать лучшего. Фото: Антон ЗАБИРОВ

4 июня дорога в Молочном оставляла желать лучшего. Для грузовиков она превратилась в зыбучие пески, только мокрые.

В тот же день в поселке увяз в дорожной каше большегруз - его задние колеса полностью ушли под землю. Случилось это на повороте к улице Заречной.

- Требуется срочное решение проблемы! Ужас, а не дорога, - написали в паблике "Мурманск ДТП ЧП" (18+).

Грузовик совсем увяз. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В итоге на несколько дней дорогу закрыли, водителям приходить искать обходные пути проезда. 6 июня дорога снова доступна для грузовиков.

- Открыт проезд для всех видов транспорта на автоподъезде к очистным сооружениям водоканала с 0 по 2 километр, - сообщили в Мурманскавтодоре.

Причиной случившегося назвали "весеннее ослабление несущей способности земляного полотна автомобильной дороги".

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