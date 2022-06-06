С реконструкцией здания бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске поможет крупная компания

Во время визита делегации ВЭБ.РФ в Мурманск 3 июня ее участники совершили экскурсию по историческому центру города и прошли мимо "Родины". Фото: Антон ЗАБИРОВ

Реконструкция бывшего кинотеатра "Родина", закрытого уже более 10 лет, не может начаться уже который год. Как говорил в свое время "КП"-Мурманск" тогда еще глава администрации Мурманска Евгений Никора, только муниципальными силами с работами не справиться, нужно привлечение и федеральных средств.

Во время визита делегации ВЭБ.РФ в Мурманск 3 июня ее участники совершили экскурсию по историческому центру города и прошли мимо "Родины". Как отметил губернатор Андрей Чибис, с реконструкцией здания поможет компания "Новатэк", стоимость работ оценивается в 500 миллионов рублей. Какую часть нагрузки возьмет на себя компания, пока не сообщается.

Напомним: в здании "Родины" хотят сделать культурный центр.

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