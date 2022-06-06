Старожилы такого не помнят! На озере Имандра нашли айсберг

На озере Имандра северяне увидели айсберг. Фото: vk.com/monch_extreme

Начало лета в Мурманской области выдалось жарким, в городах снега уже не осталось, найти его можно в сопках, горах да у водоемов. Несмотря на то, что в Мончегорске воздух уже прогревался до +20, на озере Имандра нашли... айсберг.

Глыба льда была больше человеческого роста.

- Старожилы Имандры не помнят айсбергов на озере. А в этом году вот такое чудо случилось. Если быть точнее, то это не айсберг, а торос из льда, образовавшийся из-за того, что ветром глыбы льда слоями накидало на крошечную каменную гряду, - написали в паблике "Мончегорский экстрим" (16+).

Напомним: над тем же Мончегорском на выходных сфотографировали шкваловый ворот.

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