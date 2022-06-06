Летом в Мурманской области появятся четыре новых автобусных маршрута

С 1 июля в Мурманской области запустят новые автобусные маршруты. Фото: Мария ЛЕНЦ

Прошел год, как полномочия по пассажирским перевозкам в Мурманской области были переданы с муниципального уровня на региональный.

- За это время число маршрутов выросло на 12 и составляет уже 178. С 1 июля появится еще 4 новых автобусных маршрута, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Так, рейсы будут выполняться в Североморске к МФЦ; из Никеля в Мурманск; в Мурманске появится автобус №30, который будет ходить от Жилстроя к "Севморпути". Также северяне смогут уехать из Мончегорска в аэропорт "Хибины".

Ранее в регионе появились бесплатные медицинские шаттлы, на которых жители Ковдора могут добраться до Мончегорска, а Зеленоборского - в Кандалакшу.

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