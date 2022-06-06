На фестивале для выпускников "Арктические берега" в Коле выступит Мари Краймбрери

Для заполярных выпускников споет Мари Краймбрери. Фото: Борис КУДРЯВОВ

24 июня в Мурманской области состоится большой выпускной для учащихся 9 и 11 классов.

- Главной площадкой станет Поморская набережная в Коле. В 18.00 здесь начнется большой фестиваль "Арктические берега", откроется сразу несколько тематических фотозон и площадок, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Хедлайнером праздника станет певица Мари Краймбрери.

Напомним: 26 июня в центре Мурманска состоится большой праздник в честь Дня молодежи. Главной приглашенной звездой станет исполнитель хитов "Венера-Юпитер", "Вечно молодым" Ваня Дмитриенко.

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