Над Мончегорском заметили шкваловый ворот

Над Мончегорском сфотографировали шкваловый ворот. Фото: Екатерина Клиновицкая/vk.com/pogoda51

Все выходные Мурманскую область щедро поливал дождь. А в Мурманске зафиксировали первую летнюю грозу.

Впрочем, сверкало везде. Так, в паблике "Погода в Мурманске" (12+) Екатерина Клиновицкая поделилась фотографией шквалового ворота над Мончегорском. Снимок был сделан 5 июня.

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