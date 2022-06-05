В Мурманске при пожаре в доме на улице Миронова пострадали двое взрослых и ребенок

Пострадавших госпитализировали. Фото: vk.com/murman01

Днем 5 июня в Мурманске на улице Миронова, 4 произошел серьезный пожар. Языки пламени объяли трехкомнатную квартиру.

- Тревожный поступил по системе "112" поступил в 15.17. Горела кухня на площади 10 квадратных метров. Квартира закопчена по всей площади. В 15.36 пожар полностью ликвидирован, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Огнеборцы обнаружили на месте происшествия кошечку, которая не подавала признаков жизни. Спасти животное не удалось. При пожаре пострадали двое взрослых и ребенок - их передали бригаде "скорой" и доставили в медицинское учреждение.

На месте работали 9 огнеборцев, 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.

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