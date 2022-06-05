"И сверкает, и гремит": в Мурманске встретили первую летнюю грозу

В Мурманске зарядил ливень и грозы. Фото: vk.com/pogoda51

Прогнозы синоптиков на выходные оправдались - 5 июня Мурманск встретил первую летнюю грозу! Раскаты грома сняли на видео.

Как пишут северяне, природное явление было слышно во всех округа города. Кроме того, раскаты были в Кильдинстрое и Коле.

- Красота! И сверкает и гремит, - отметила мурманчанка Таня Провоторова в паблике "Погода в Мурманске" (12+).

Теперь лето в столице Заполярье точно наступило.

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