"И сверкает, и гремит": в Мурманске встретили первую летнюю грозу

В Мурманске зарядил ливень и грозы. Фото: vk.com/pogoda51
Прогнозы синоптиков на выходные оправдались - 5 июня Мурманск встретил первую летнюю грозу! Раскаты грома сняли на видео.
Как пишут северяне, природное явление было слышно во всех округа города. Кроме того, раскаты были в Кильдинстрое и Коле.
- Красота! И сверкает и гремит, - отметила мурманчанка Таня Провоторова в паблике "Погода в Мурманске" (12+).
Теперь лето в столице Заполярье точно наступило.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мурманская область вошла в число самых востребованных направлений внутреннего туризма. Больше всего гостей привлекают Хибины (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru