6 июня в Мурманской области будет прохладно и дождливо

В регионе похолодает, а дожди продолжатся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Увы, в начале новой недели погода жителей Мурманской области не порадует.

Кольский полуостров все еще будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления. В регионе похолодает, а дожди продолжатся.

- 6 июня будет облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4+9, днем +9+14 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

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