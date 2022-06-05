На набережной в Кандалакше появились необычные домики

Набережная уже становится популярной среди горожан. Фото: vk.com/m.pavlov81

В Кандалакше продолжает кипеть работа над Морской набережной. Новое место отдыха уже становится популярным среди местных жителей - люди гуляют, катаются на велосипедах, любуются морем, а дети играют на площадке.

А недавно там появились необычные домики. Многие горожане стали спрашивать, для чего они нужны. На этот вопрос ответил депутат мурманской облдумы Михаил Павлов.

- В домиках разместятся пункт охраны, прокат, туалет, а также склад техники и инструментов для обслуживания территории. Будет здесь и кофе где купить, например. В общем, впереди еще много нового, - объяснил Михаил Павлов.

Напомним: в Мурманске появится новая набережная у озера Среднее. За благоустройство этого места проголосовали более 39 тысяч северян.

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