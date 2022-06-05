Дорогу Мишуково-Снежногорск закроют для движения транспорта на две недели

Движение будет закрыто с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области с 6 по 19 июня будет перекрыта автодорога Мишуково - Снежногорск. Движение будет закрыто для всех видов транспорта.

Как сообщает Мурманскавтодор, ограничение коснется участка дороги со 2 по 5 километр. Перекрытия связаны с проведением взрывных работ на "Комплексе перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск".

Движение будет закрыто с 17.00 до 18.00, резервное время с 18.00 до 19.00.

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